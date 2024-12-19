Kış koşullarının etkisini gösterdiği Afşin'de gizli buzlanma zincirleme kazaya sebep oldu. Sis ve buzlanmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı kazada kamyon yan yattı. Kaza, Efsus Turan Mahallesi Afşinbey Caddesi Sanayi alt yolunda meydana geldi. 46 EM 023 plakalı kamyon, Elbistan'dan Afşin sanayi girişinden ilerlerken gizli buzlanmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Buzlanmanın etkisiyle üç araç daha kazaya karıştı. Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu bölgede sis de kazanın oluşumuna zemin hazırlıyor.

Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini bilgilendirdi. Olay yerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.