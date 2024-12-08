Edinilen bilgilere göre, 26 KA 755 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmından çıkan alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.



Olay sırasında araçta bulunan sürücü ve yolcuların zarar görmediği, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ancak araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, araç yangınlarının önlenmesi için düzenli bakım ve kontrollerin önemine dikkat çekti.



Afşin’de yaşanan bu olay, araç sahiplerini güvenlik önlemleri konusunda bir kez daha düşünmeye sevk etti.