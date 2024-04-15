Belediye Başkanı Koray Kıraç, gerek sosyal medya, gerekse ziyaretlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda aldıkları kararla, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kaldırım işgallerine son vereceklerini duyurdu. Kıraç, bu adımın şehirdeki günlük yaşamın ve ticaretin düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Kıraç, esnafın konuya duyduğu hassasiyeti göstereceğine olan inancıyla birlikte zabıta ekiplerinin de denetimler yaparak şehrin düzenine katkı sağlayacağını ifade etti. Şehirdeki yaşam kalitesini artırmak adına her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kıraç, bu adıma destek olacaklarını belirtti.