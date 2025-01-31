6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan aile, bir de yangın felaketi ile sarsıldı. Afşin Kaymakamlığı, mağdur aileye yardım elini uzatarak, barınma ve eşya desteğinde bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde konteynerde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm eşyaları küle çevirdi. Yangın sonrası konteynerlar tamamen kullanılamaz hale gelirken, aile büyük mağduriyet yaşadı.

Yangın haberini alır almaz akşam saatlerinde olay yerine giden Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, mağdur aileyi ziyaret etti. Kaymakam Sarıdoğan, “Devlet olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Ailemizin mağduriyetini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diyerek aileye destek sözü verdi.

Afşin Kaymakamlığı koordinesinde Afşin Belediyesi, AFAD, Kızılay ve ilgili kurumların katkısıyla Gül ailesinin mağduriyetini gidermek için yeni konteynerlar ve ev eşyası desteği sağlayarak barınma sorununu çözdü.