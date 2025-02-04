Son olayda, köpekten kaçmaya çalışan iki kardeşe bir aracın çarpması sonucu talihsiz bir kaza yaşandı.

İddiaya göre, mahallede bir şahıs tarafından bakılan köpek, çevredeki insanlara sık sık saldırgan tavırlar sergiliyor. Bu durumdan korkan bir kız çocuğu ve kardeşi, köpekten kaçarken yolda hızla geçen bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, köpeğin sürekli tehlike arz ettiğini ve bu durumun artık tahammül edilemez hale geldiğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti. Bir mahalle sakini, “Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz, her an köpeğin saldırmasından korkuyoruz. Bu kazanın ardından daha büyük bir felaket yaşanmadan önlem alınmalı,” dedi.

Vatandaşlar, olayın ardından hem köpeğin sahibine hem de yetkililere çağrıda bulunarak mahallede güvenliğin sağlanması için acil tedbirler alınmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.