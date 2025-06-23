Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kötüre rampasında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.