Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüyüklü Mahallesinde D.M.K.(42) idaresindeki 46 AGM 441 plakalı otomobil ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen 55 PP 344 plakalı tırın dorsesinde çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan ve takla atan otomobilde bulunan Y.K (40) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte K.K.(19), S.E.K.(11) ile E.K (7) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, tır sürücüsü olan S.A. (29) gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.