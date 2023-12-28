İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı Afşin Temsilcisi Yemliha Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta şehit olan Mehmetçik ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli Müslümanlar için Afşin’de Türk Bayrağı ile Filistin için dev afiş asıldı.

Afşin Yemliha Derneği tarafından organize edilen programda afişler asıldı, Daha sonra şehitler ve Filistin’de hayatını kaybeden Müslümanlar için Kur’an tivaleti ve dua edildi.

BuraDA açıklama yapan Afşin Yemliha Derneği Başkanı Halil Karataş, “ Rabbim vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin inşallah. Allah’ım Müslümanlara en güzel şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin” dedi.

Yapılan açıklama sonrası program sona erdi.