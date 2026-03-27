Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sevgi Sokak’ta meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açıyordu. Aynı evde yaşayan aile fertleri, gazdan etkilenerek fenalaştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından D.A. (79), H.A. (39), D.A. (44) ve H.A. (27) ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, soba kullanımında baca temizliği ve havalandırmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.