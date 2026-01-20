Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesi paniği yaşandı. Olay, ilçeye bağlı Altaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir evde kullanılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aile fertleri fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde yaptı. Zehirlenme şüphesi bulunan S.K. (51), S.K. (18), S.K. (13) ve Ö.H.K. (8) ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer soba ve baca kullanımı konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.