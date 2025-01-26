Yaşanan olayda, F.G. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan E.Ç.'yi silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olay, F.G. ve E.Ç. arasında uzun süredir devam eden gerginliğin Kabağaç Mahallesi’nde silahlı çatışmaya dönüşmesiyle meydana geldi. Yazidere Mahallesi nüfusuna kayıtlı F.G., Göksun Tombak nüfusuna kayıtlı E.Ç. ile süt toplama faaliyetleri nedeniyle sık sık tartışıyordu. Gerginliğin tırmandığı olayda F.G., silahla E.Ç.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan F.G., jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.