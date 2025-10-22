Kaza, Efsus Turan Mahallesi Afşinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yola devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.