Kaza, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve toprak zemine çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçta gerekli kontrollerin yapılmasının ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.