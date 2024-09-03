Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Afşinbey Mahallesi üzerinde seyir halinde olan minibüs, aynı istikamette önünde seyreden domates yüklü traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, kaza sonrası traktör sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza nedeniyle kapanan yol, hurdaya dönen minibüsün ve çevreye saçılan domateslerin toplanmasıyla tekrar kontrollü trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR