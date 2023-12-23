Afşin İlçesi Yazıköy Mahallesinde Elbistan - Göksun karayolunda yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 46 ABK 963 plakalı araçta uyuşturucu madde getirdikleri bilgisi alınması üzerine 23.12.2023 günü saat 14.30 sıralarında KOM Şb.Md.lüğü ve JASAT Ekiplerince plansız ŞOK faaliyeti esnasında 46 ABK 963 plakalı araçta yapılan kontrolde H.K. (E-38)*, *S.K.(E-26) ve İ.K.(E-29) isimli şahıslar yapılan mülakatta uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmeleri üzerine, üstlerinde ve araçta yapılan arama faaliyetinde 3-5 gr. uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen Metanfetamin , 1 Adet Payp ve Kurusıkıdan bozma 2 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaları ait 2 adet Şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanıldı, şahıslar gözaltına alındı.