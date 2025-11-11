Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kasım ayı boyunca uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ya da Kullanmak” suçundan yürütülen 4 ayrı dosya kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalandı ve haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; 5,75 gram madde, 1,17 gram yasaklı madde, 7,65 gram sentetik madde ele geçirildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunması için yürütülen çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Ayrıca, emniyet güçlerinin vatandaşların desteğiyle gençleri zehirleyen uyuşturucuya karşı mücadelede kararlılıkla hareket ettiği ifade edildi.