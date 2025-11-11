Onikişubat Belediyesi, Onikişubat Kaymakamlığı ve Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, geçtiğimiz Temmuz ayında büyük bir yangın felaketi yaşayan Çamlıbel-Çakırdere bölgesinde fidan dikme seferberliği düzenlendi.

26 Temmuz günü saat 15.30 sularında meydana gelen yangında, yaklaşık 1.980 hektarlık alan etkilenmiş, 350 hektarlık tarım ve iskan alanı zarar görmüştü.

Başkan Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi ekipleri yangının ilk anından itibaren sahada aktif rol almış, iş makineleriyle alevlerin ilerlemesini engellemek için kritik bölgelerde gece gündüz demeden mücadele etmişti.

Onikişubat Belediyesi, Onikişubat Kaymakamlığı ve Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğnde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yangında zarar gören alanlarda Yeşil Vatan Seferberliği sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

“Yeşil Vatan Seferberliği” sloganıyla gerçekleştirilen Etkinlik boyunca yüzlerce vatandaş, öğrenciler ve gönüllüler fidan dikimine katılarak, yangında zarar gören alanların yeniden yeşermesi için el birliğiyle 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

Yangının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Onikişubat Orman İşletme Müdürü Bekir Somer Altunok, kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde kapsamlı bir ağaçlandırma planının uygulandığını belirtti:

“Yaklaşık 2.000 hektarlık alanımız yangından etkilendi. 350 hektarlık kısmında tarım ve iskan alanı hasar gördü. 2025 yılı içerisinde 1.000 hektarlık projemizi tamamlayıp fidanlarla buluşturacağız. 2026 yılı sonuna kadar da bölgemizin tamamında ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.”

Altunok, yangın söndürme sürecinde destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, Onikişubat Belediyesi’nin sahadaki yoğun gayretinin çalışmalara büyük katkı sağladığını ifade etti.

Fidan dikim seferberliğinde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 11 Kasım’ın anlamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Tabii bugün 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Günü. Bugün hem ülkemizin hem de ilimizin muhtelif yerlerinde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak burada hemşerilerimizle birlikte Çamlıbel-Çakırdere mahallelerimizde bu fidan dikim etkinliğini, belki de en anlamlılarından bir tanesini burada gerçekleştirmek istedik. Neden en anlamlı diyoruz? Malumunuz biraz önce Sayın Müdürüm de ifade etti. 26 Temmuz itibariyle burada gerçekten çok büyük bir yangınla karşı karşıya kalmıştık. Kahramanmaraş tarihinin en büyük orman yangınlarından bir tanesi, hatta birincisiydi? 1650 hektarlık alan orman alanı, 350 hektarlık da zirai alanlarla birlikte 2000 hektarlık alanımız maalesef bu yangından ciddi anlamda etkilenmişti. Bunun büyüklüğünü şöyle zihnimizde tasavvur edecek olursak 20.000 dönümlük bir alana tekabül ediyor. 3.000 adet o büyük futbol sahası büyüklüğündeki alanımız maalesef bu yangından etkilenmiş oldu.”

Başkan Toptaş, yangın sonrası süreçte Orman Bölge Müdürlüğüyle birlikte yürütülen mühürleme ve teraslama çalışmalarına da değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii en önemli konulardan bir tanesi bu yangın sonrasındaki süreçti. Orman Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler neticesinde, öncelikli olarak burada ağaçlarımızın malumunuz mühürleme çalışmaları hemen hızlıca başladı. Burada özellikle bu yangından etkilenen ve tekrardan yaşama ihtimali olmayan ağaçlarımız belirlendi. Akabinde teraslama çalışmaları burada yapılacak. Zaten yer yer alana baktığınızda teraslama çalışmalarının da yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerçekten çok muammalı bir çalışma yürütülüyor. Ormanlarımız bizim için çok önemli. Yazarın da ifadesiyle ‘Ormanlarımız yok olduğunda hayatın melodisi gider’ der. Dolayısıyla burada Orman Bölge Müdürlüğümüz başta olmak üzere bizler hep birlikte hem bugün diktiğimiz fidanların yarınlarımız için nefes olması, aynı zamanda da hayatın melodisini tekrardan getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Etkinlikte konuşan Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, 26 Temmuz’da yaşanan yangının Kahramanmaraş tarihinin en büyük felaketlerinden biri olduğunu hatırlatarak, birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı: “26 Temmuz'da burada Kahramanmaraş için, Onikişubat ilçemizde, maalesef belki tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadık. 2000 hektarlık bir alanın zarar görmesiyle sonuçlandı bu. Ancak, 2 yıl içerisinde tamamının yeniden ağaçlandıracağını bilmek de bizleri bu noktada rahatlattı. Ormanlarla ilgili güzel bir söz var, aklımda sürekli o bulunur: 'Bizler ormanları, tabiatı, doğayı geçmişimizden miras değil de geleceğimizden emanet aldık' düsturuyla hareket edersek, daha iyi koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü miras hani kolay yenir ama emanete biraz daha ciddi sahip çıkmak gerekir. Bizler gençlerimize, çocuklarımıza, Maraş'ımıza bu ormanları, bu ağaçları, bırakacağız inşallah. Onlardan aldığımız emaneti sağlam şekilde, daha ileriye götürerek kendilerine teslim edeceğiz. Bu yangın afetinde gördüğümüz şeylerden biri de yine hem Kahramanmaraş’ımıza hem Onikişubat’ımıza özgü birlik ve beraberlik anlayışıydı. Günlerce hep birlikte can birliğiyle mücadele ettik ve kısa sürede bu kadar büyük bir yangın söndürüldü. Gelirken hala görmüşsünüzdür, yangının etkileri geçmiş değil. Kısa sürede de geçecek değil. Ancak tamamıyla iyileştiğinde inşallah bölgemiz daha güzel, daha huzurlu bir alana ulaşmış olacak.”

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.