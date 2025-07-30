Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü hizmet seferberliğiyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Afşin’deki Asri Mezarlık’ta önemli bir üstyapı çalışması daha hayata geçiriliyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla mezarlığın yolları modern bir görünüme kavuşuyor.

Mezarlık içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan projede, toplam 12 bin metrekarelik alanda kilit parke kaplaması uygulanıyor. Özellikle kış ve yağışlı havalarda yaşanan zemin bozulmaları ve ulaşım zorluklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla birlikte mezarlık içindeki ana ve ara yollar daha düzenli, temiz ve uzun ömürlü hale gelirken, bölgenin genel görünümü de iyileştiriliyor.