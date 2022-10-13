Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezi bahçesinde oluşturulan açık hava arkeoloji parkında, ilçe genelinde bulunan tarihi eserler ile Roma ve Bizans dönenime ait yüzey kalıntıları sergileniyor.

Arkeoloji parkında incelemelerde bulunan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Roma ve Bizans döneminden kalan tarihi eserleri Sebahattin Atalay Kültür Merkezi bahçesinde topladık. Afşin halkı tarafından biriktirilen ve korunan yüzey kalıntıları sütün ve başlıkları gibi tarihi eserlerimiz bir araya getirildi. Kültürel mirasımızı yansıtan eserleri koruma altına aldık. Kültür Bakanlığımız, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak projeyle bu eserleri açık sergi erkopark haline getirdik.” Diye konuştu.



Afşin’deki yüzey kalıntılarının bilimsel olarak korunmasının ve sergilenmesinin önemli olduğunu aktaran Güven, şu ifadelere yer verdi:

“Afşin’de bulunan tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müzesine taşınması söz konusuydu. Afşin olarak taşınmaz kültür varlıklarının ilçemizde kalması ve burada sergilenmesinin daha doğru olduğunu düşündük. Bakanlık ve müze müdürlüğüyle temaslarımızın ardından iznimiz çıktı ve tarihimizin izlerini taşıyan tüm eserleri bir araya getirdik. Son rötuşlar yapılıyor. Bu eserlerin bir arada olması bizleri çok memnun etti. Eserlerin restorasyonları yapıldı, ayağa kaldırıldı. Gece aydınlatmasıyla birlikte hizmete hazır olacak. Bahçe içerisinde bitkilendirme çalışmamız olacak ve ziyarete açılacak. Arkeoloji parkının şehrimize değer katacağını düşünüyorum. Emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum”