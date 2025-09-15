Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Afşin’in Örenderesi grup yolunda gerçekleştirilen çalışmalar, bölge halkının uzun süredir beklediği ulaşım konforunu sağladı. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı’nın teknik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 5 kilometrelik güzergâhta önce zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Ardından birinci ve ikinci kat sathi asfalt uygulamalarıyla yolun fiziki yapısı güçlendirildi.

Yeni asfaltla birlikte hem araç sürücülerinin yolculuk deneyimi iyileştirildi hem de yaklaşan kış aylarında yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarının önüne geçildi.