Kahramanmaraş’ta vatandaşlar kış aylarına hazırlık için Kapalı Çarşı’nın yolunu tutuyor. Geleneksel alışveriş kültürünün yaşatıldığı çarşıda, salçadan kuruluk ürünlerine kadar pek çok gıda malzemesi tezgâhlarda yerini aldı.

Kışlık hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle biber ve patlıcan kurulukları ile tarhana, salça ve baharat çeşitlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kapalı Çarşı esnafı, her yıl olduğu gibi bu dönemde alışveriş hareketliliğinin arttığını belirterek, kuruluk ürünlerin en çok rağbet gören ürünler arasında yer aldığını ifade ediyor.

Çarşıda yaşanan yoğunluk, hem esnafın yüzünü güldürüyor hem de Kahramanmaraş’ın köklü mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.