Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından rezerv alan ilan edilen Kahramanmaraş’ın Dere Pazarı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehrin yeniden inşası kapsamında Arasa Otopark çevresinde modern konutlar ve ticaret alanları yükselirken, bölge halkı için umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülen projelerde, hem güvenli yaşam alanları hem de ekonomik canlılık hedefleniyor. Arasa Otopark civarında başlayan inşaat faaliyetleriyle birlikte, bölgeye modern mimariye sahip konutlar ve iş yerleri kazandırılıyor.

Kentsel dönüşüm sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla, bölgedeki esnaf için geçici çarşı uygulamaları hayata geçirildi. Taşınma sürecinde mağduriyet yaşanmaması adına yapılan bu düzenlemeler, ticari hayatın kesintisiz devam etmesini sağlıyor.