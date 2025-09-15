Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 08 – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında, İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonel faaliyetlerle suç ve suçlulara göz açtırmadı. Gerçekleştirilen başarılı çalışmalar neticesinde toplam 63 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında;

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 37 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 63 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi: 11 adet ruhsatsız tabanca 4 adet kurusıkı tabanca 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de il genelinde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan unsurlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda; 144 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 59 araca abartı egzoz kullanmaktan, 422 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan idari işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamındaki çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.