Kahramanmaraş’ta baba mesleğini sürdüren bakır ustası Sedat Büyükçıkrıkçı, bu yıl kuraklık ve zirai don nedeniyle üretimde yaşanan düşüşün kendi sektörlerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Geçmiş yıllarda Elazığ, Malatya ve Adıyaman’a yoğun şekilde kazan ve tepsi yetiştirmekte zorlandıklarını belirten Çıkrıkçı, bu yıl talebin ciddi oranda azaldığını ifade etti. Pekmez ve salça yapımında en çok kullanılan bakır ürünlerine ilginin düşmesinin köylü vatandaşın mahsul elde edememesinden kaynaklandığını vurgulayan usta, “Her şeye rağmen üretmeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.