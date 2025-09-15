Cilt kurulukları ve hassasiyetine karşı özellikle kadınlara akşamları tonik yerine saf gül suyuyla cilt temizliği tavsiye edilirken, günlük kullanımda paraben ve kostik içermeyen gliserinli sabunların tercih edilmesi öneriliyor. Gece kremi ve haftalık maske uygulamalarının da cildin canlı ve sağlıklı kalmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

Cilt bakımının sadece kadınlara özgü olmadığını vurgulayan uzmanlar, erkeklerin de sabun, krem ve maske gibi ürünleri düzenli kullanmasının faydalı olacağını ifade ediyor. Son dönemde öne çıkan rüşür taşının ise gözenekleri açarak cilde yumuşak bir doku kazandırdığı kaydediliyor.