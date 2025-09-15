Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ulaşım yatırımlarının yanı sıra kırsal bölgelerdeki yol altyapısı ve konforunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Göksun ilçesine bağlı Berit Mahallesi’nde yer alan dağlık obalara ulaşımı sağlayan yaklaşık 7 kilometrelik güzergâhta, kapsamlı yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Berit’in yüksek rakımlı ve engebeli arazisinde yer alan yolda zorlu coğrafyada hem yol genişletme hem de sathi asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem araç geçişleri kolaylaşacak hem de özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım riskleri büyük ölçüde azaltılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada kırsal mahallelerdeki yol projelerinin sadece devam edeceği vurgulanarak, “Şehrimizin her noktasına eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyoruz. Kırsal bölgelerdeki ulaşım projelerimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla aralıksız sürecek” ifadelerine yer verildi.