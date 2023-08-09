Kahramanmaraş'ta yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu Akpınar (24), yüzyılın depreminden sonra eşi Büşra Akpınar ve velayetini aldığı üvey oğlu Macit Gül'ü alarak Denizli Tavas'a gitti. Çift, velayet meselesi yüzünden kavga etti. Akpınar eline geçirdiği bıçakla eşini ve üvey çocuğunu vahşice katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Akpınar’ın tuvalette kendisini iple asarak intihar ettiği öğrenildi. Cinayet zanlısı Akpınar’ın ağabeyi olan Ramazan Akpınar ise 2018 yılında Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9'uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini çocuklarının gözleri önünde öldürdüğü ortaya çıktı.