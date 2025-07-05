Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail E. (62) isimli vatandaş, site bahçesinde ağaç budama çalışması yaptığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail E., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.