Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde, ağaçlık alanda çıkan yangın, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, bir sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülen yangın, hızla yayılarak çevredeki apartmanları tehdit etti. Yangının binalara sıçrama riski nedeniyle büyük tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, panikle evlerinden dışarı çıktı.

Olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sayesinde yangın, büyümeden ve daha fazla zarara yol açmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağaçlık alanda maddi hasar meydana geldi.