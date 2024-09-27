"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasar alan veya yıkımı kararlaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş’ta yıkım kararı bulunan ağır ve orta hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yıkılan Binalar Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesi kapsamında yeniden inşa edilecek.

Yıkılan binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.