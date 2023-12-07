Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 3 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 720 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.
11 Katlı 3 Binanın Patlayıcılar Kullanılarak Yıkılma Anı Jeoloji Mühendisi Ömer Furkan Yakar Ve Muhammed Hasan Gören’in Drone Kameralarına Yansıdı.