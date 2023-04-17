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Çevrede toplanan vatandaşlar da binanın yıkılma anını cep telefonlarıyla kaydetti. Enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Polis ve belediye ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde kontrollü yıkımlar devam ediyor.

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