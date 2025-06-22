Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Üngüt Mahallesi’nde bulunan Serhat Apartmanı ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Yetkililer, şehir genelinde risk oluşturan tüm ağır hasarlı binaların planlı bir şekilde yıkımının devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan yıkım alanlarına yaklaşmamalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

Kahramanmaraş’ta depremin izlerini silmek ve güvenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.