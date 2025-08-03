Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürel zenginlikleri ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle dolup taşıyor.

Bu yılın dikkat çeken etkinliklerinden biri ise Kahramanmaraş Atlı Binicilik Spor Kulübü tarafından gerçekleştirildi. Kulüp, fuar süresince kurduğu özel alanda ziyaretçilere at binme deneyimi sundu. Etkinlik, özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü.

Katılımcılar, profesyonel eğitmenler eşliğinde at binmenin heyecanını yaşarken, bu eşsiz deneyim fuar coşkusunu daha da artırdı. Aileler, çocuklarına doğayla iç içe ve sportif bir aktivite sunan bu etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Her gün farklı bir etkinlikle zenginleşen Geleneksel Ağustos Fuarı, 7’den 70’e tüm Kahramanmaraşlılara eğlence, kültür ve paylaşım dolu anlar yaşatmayı sürdürüyor. Fuar, ilerleyen günlerde de çeşitli sürprizlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.