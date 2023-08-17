Elbistan’da hasar gören yolların yenilenmesi için 200 Milyon TL’lik bütçe ayıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinin en işlek arterlerinde başlattığı asfalt atağını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçede sosyal donatı ve ticaret alanlarına ulaşım sağlayan, insan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Ahmet Karacabey Caddesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı.

Asfalt, yol çizgi, sinyalizasyon ve levhalandırma uygulamalarıyla baştan uca yenilenerek hizmete sunulan cadde, vatandaşların beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sorumluluk alanındaki tüm caddelerin yenilenerek ilçede ulaşım konforunun artırılmaya devam edeceği belirtildi.