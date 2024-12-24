Ülkemizdeki antibiyotik kullanım oranlarının OECD ortalamasının 2,5 kat üzerinde olması, gereksiz ilaç kullanımını küresel bir sağlık sorunu haline getirmiş durumda. Sağlık Bakanlığı, bu sorunu çözmek için akılcı ilaç uygulamalarını teşvik eden yeni düzenlemeler getirdi. Yönetmelik, aile hekimlerinin tanı ve tedavi süreçlerine veya ilaç yazma özgürlüğüne müdahale etmiyor; aksine, doğru ilaç kullanımını destekleyerek halk sağlığını koruma amacını taşıyor.

Yeni yönetmelikle birlikte, toplumun hastalık yüküne göre daha etkin bir hizmet planlaması yapılması hedefleniyor. Özellikle kronik hastalıkları olan bireyler ve 65 yaş üstü hastalar için etkin takip süreçleri devreye alınarak, bu gruplardaki hastalık yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili Aile hekimleri Doktor İlyas kabalcı ve doktor Fatih Mutlupoyraz Aksu Haber’e konuştu.

Yönetmelik, aile hekimlerine daha az hasta muayene ederek daha fazla teşvik ödemesi alma imkânı sunuyor. Sağlıkta “değer bazlı yaklaşım” ilkesiyle, kalite odaklı hizmet anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeni dönemde aile hekimlerine verilen teşvik ödemeleri artırılarak, başarılı uygulamaları teşvik etmek için net kriterler belirlendi. Aile hekimleri, başarı ölçütlerini karşılamaları durumunda mevcut teşvik ödemelerine ilaveten yeni ödemeler alabilecek. Bu düzenlemelerle aile hekimlerinin motivasyonunun artırılması ve toplum sağlığına daha fazla katkı sağlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyle halk sağlığını önceleyen, hekimlerin yükünü azaltan ve sağlık hizmetlerini daha verimli hale getiren bir modelin hayata geçirildiğini vurguluyor. Yönetmelik, sağlık sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.