Edinilen bilgilere göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde E.B. (41) ile eşi Özlem B. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., bıçakla eşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan E.B.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşlara şiddetten uzak durmaları ve sorunlarını sağduyu çerçevesinde çözmeleri çağrısında bulundu.