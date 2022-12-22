Aile Okulu Projesi doğrultusunda şehrimizde 10.454 veli “Aile Okulu”, 599 veli “Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık”, 719 veli “Ailede İlk Yardım” 1847 veli ise “Trafik Öğreniyorum” kursuna katıldı.

Projenin içeriğinde sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlâkî gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite başlıklarının yer aldığını kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman şunları söyledi.

“Bakanımız Mahmut Özer’in de ifade ettiği gibi aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirirsek öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Tüm süreçlerde ailelerimizin daha fazla yanında olmak için çabalayacağız. Çocuklarımız ile aileleri arasındaki bağı daha da güçlü kılmak için ailelerimize yönelik kurs faaliyetlerimiz devam edecek. Bu vesile ile örgün ve yaygın eğitimde öğrencisi olan tüm velilerimizi Halk Eğitimi Merkezlerimizdeki kurslarımıza bekliyoruz. Eğitimin gereğine inanarak bu kurslara dâhil olan tüm velilerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri ile sözlerini noktaladı.