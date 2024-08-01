Aile Sağlığı Merkezleri, temel sağlık hizmetleri kapsamında muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri sunuyor. Bireylerin sağlık durumlarını düzenli olarak takip eden merkezler, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisinde önemli bir rol oynuyor.

Bu merkezler, koruyucu sağlık hizmetleriyle de öne çıkıyor. Aşı programları, gebelik takibi, çocuk sağlığı izlemeleri gibi hizmetlerle toplum sağlığını koruma ve hastalıkları önleme konusunda aktif bir rol üstleniyorlar. Anne ve bebek sağlığını destekleyen hizmetlerle, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanıyor.

Merkezler, rutin sağlık kontrolleri ve tarama programları ile bireylerin sağlık durumlarını sürekli olarak izliyor. Özellikle kronik hastalıklar ve kanser gibi önemli sağlık sorunlarına karşı yapılan taramalar, erken teşhis ve tedavi imkanı sağlıyor.

Kahramanmaraş Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet yener, Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Aile Hekimi Uzm. Dr. Mustafa Beyoğlu da Aile Sağlığı Merkezleri olarak bireylerin sağlık bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Aile Sağlığı Merkezleri, sağlık eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri de sunarak, bireylerin sağlık bilincini artırmayı hedefliyor. Sağlıklı beslenme, hijyen, kronik hastalıklarla başa çıkma gibi konularda verilen eğitimler, toplumun genel sağlık seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Aile Sağlığı Merkezlerinin sunduğu hizmetler, her yaştan ve her kesimden birey için erişilebilir ve kapsayıcı nitelikte. Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit ve adil bir şekilde sunulması, bu merkezlerin temel prensiplerinden biri.

Sağlığınızı korumanın ve geliştirmenin en önemli adımlarından biri, bu merkezlerden düzenli olarak hizmet almaktır. Sağlıklı bir toplum için Aile Sağlığı Merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Editör: Yunus Firdevsoğlu