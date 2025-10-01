Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sabah saatlerinde ekipler, Kore Savaşı gazisi Bedirhan Paksoy ile eşi Nimet Paksoy’u evlerinde ziyaret ederek hem geçmişe saygı duruşunda bulundu hem de minnet duygularını iletti. Günün ilerleyen saatlerinde, Ahmet ve Elif Başoğlu çifti de ziyaret edildi, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile İl Müdürü M. Ferdi Bozkurt’un selam ve iyi dilekleri iletildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, daha sonra Memur ve İşçi Emeklileri lokaline geçerek burada vakit geçiren yaşlı vatandaşlarla sohbet etti. Her birine gül ve lokum takdimi yapılarak küçük ama anlamlı bir sevgi ve saygı mesajı verildi. Ziyaret sırasında, yaşlıların beklenti ve ihtiyaçları dinlendi; sosyal hayata katılımlarının artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Bozkurt, “Yaşlılık bir onurdur; her bir büyüğümüz bizim yaşam tecrübemiz, geçmiş hafızamızdır. Bugün onları yalnız bırakmamak, yüzlerinde tebessüm bırakmak bizim için bir görevdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik olarak Bakanlık, huzurevi bakımı, evde bakım hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve yaşlılara özel sosyal etkinlik projeleri, YADES (Yaşlı Destek Programı) gibi çok yönlü hizmetleri hayata geçirmektedir

Böylece, 1 Ekim etkinlikleri yalnızca sembolik ziyaretlerle sınırlı kalmadı; devletin yaşlılara yönelik politikalarının yerel yansımaları, sosyal hizmet çalışanlarının samimi temasları ile birleştirildi. Bu ziyaretler, toplumsal belleğe ve birbirimize olan bağlılığa dair güçlü bir mesaj da taşıdı.