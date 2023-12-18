Kahramanmaraşlı Olan Ve 3 yıldır Kentte Başarılı Bir Şekilde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Görevini Sürdüren Mutlu Kaya, Gaziantep Aile Sosyal İl Müdürü Olarak Atandı.

Kentte Gerçekleştirdiği Başarılı Projelerle Sık Sık Gündeme Gelen Müdür Kaya Bu Gün İl Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleştirdi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Müdür Mutlu Kaya Büyük Bir Aile Olduklarını Söyleyerek Bu Ailenin Bir Ferdi Olmaktan Gurur Duyduğunu Dile Getirdi.

Kahramanmaraş’a İl Müdürü Olarak Atanan Ferdi Müslüm Bozkurt İse Hep Birlikte Başarılı İşler Yapmak İçin Ellerinden Gelen Gayreti Göstereceklerine Dikkat Çekti.

Tören Tarafların Birbirlerine Çiçek Takdimi Ve Toplu Fotoğraf Çekimi İle Son Buldu.