Kampanya Detayları

İndirimli biletler, sadece 22 Temmuz 2025 saat 10:00 ile 23 Temmuz 2025 saat 23:59 arasında satın alınabilecek.

Bu biletler, 10 Ekim 2025 – 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.

41 Şehre Ekonomik Uçuş İmkanı

AJet’in kampanyası, Türkiye genelinde 41 farklı noktaya yapılan yurt içi uçuşları kapsıyor.

Biletler yalnızca:

AJet.com

AJet Mobil uygulaması

üzerinden satın alınabiliyor.

Seyahatini Ucuza Planlamak İsteyenlere Fırsat!

Erken plan yapan yolcular, bu kampanyayla birlikte uygun fiyatlı seyahat imkânı elde edecek. 849 TL’lik sabit fiyat, tek yön ve direkt uçuşlar için geçerli olacak.