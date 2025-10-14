AJet’in indirimli uçak bileti kampanyası, kış döneminde yurt dışına seyahat etmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

AJet'in indirim kampanyası ile biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek.

Kampanya Katılım Koşulları: