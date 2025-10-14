AJet’in indirimli uçak bileti kampanyası, kış döneminde yurt dışına seyahat etmek isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.
AJet'in indirim kampanyası ile biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek.
Kampanya Katılım Koşulları:
-
Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 14 Ekim 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.
-
Kampanya ücretleri 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
-
Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan varışlı uçuşları kapsamaktadır.
-
Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlenmiştir.
-
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
-
Kampanya süresince satın alınacak biletlerde, EcoJet Paket 9 USD, Flex Paket 29 USD, Premium Paket 39 USD'den başlayan farkla satışa sunulmaktadır.
-
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
-
Kampanyada sunulan ücrete vergi dahil değildir.
-
Kampanya 150.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.