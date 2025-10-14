Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli yolunda seyir halinde olan bir kamyon, uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, bölgeye hızla sevk edilen ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi kırsal mahallelerini birbirine bağlayan Dereli yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon, uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma yuvarlanan kamyonun içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şoförün sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlattı.