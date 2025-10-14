Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'ın 16 yıllık ilişkileri, 8 yıllık evlilikleri ve bir kız çocukları bulunuyor. Çiftin evlilikleri Efecan'ın yarışma sürecinde adının Yağmur Banda ile anılmasının ardından sallantıya girmiş, Dianzenza o dönem çıkan haberlerin ardından sessiz kalmayı tercih etmişti.

Duygu Çavdar'dan açıklama

Efecan'ın bir yarışmacıyla çıkan görüntülerinin ardından Duygu Çavdar Instagram hesabından, 'Konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Kim bu konunun tarafıysa, onlara yazın. Beni ve kızımı olayın dışında tutun' açıklamasında bulunmuştu.

Dianzenza, uzun yıllar birlikte olduğu eşi Duygu Çavdar ile geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanmıştı. Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çok pişmanım; hayatımın en büyük hatasını yaptım"

“Belki dışarıdan bana baktığınızda hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz. Öyle değil. İçimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım.

35 yaşıma kadar terapiyi reddettim. ‘Ben hallederim’ diyen biriydim. Oysa içimde bir volkan birikmişti. İlk kez terapiste gittiğimde yalnızca ‘İmdat!’ diyebildim. Asıl savaş dışarıda değil, içimdeymiş. Küçük çocuğumla yüzleşmek, hayatımdaki en acı ama en dönüştürücü süreçti.

Duygu gibi bir kadını bu dünyada görmedim. Çocuğumun annesi diye söylemiyorum; o benim her şeyim. En başta Duygu’dan, ailemden, dostlarımızdan ve bizi seven herkesten özür diliyorum. Tek varlığım ailem. Onları geri kazanmak için mücadele edeceğim.”