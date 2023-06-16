Bu Kapsamda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt Ve Tuba Köksal Şairler Tepesinde Ak Parti Kadın Kolları Tarafından Düzenlenen İstişare Ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ünde Katılım Sağladığı Toplantıda Ak Kadınlar Sordu Milletvekilleri Cevaplandırdı.

Toplantıda İlk Olarak Söz Alan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Geçmişte Olduğu Gibi Bugünde Kadınların Desteğine Çok İhtiyaç Duyduklarını Dile Getirdi.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör De Kadınların Teşkilat Açısından Çok Önemli Olduğunun Altını Çizdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt Ve Tuba Köksal Da Desteklerinden Dolayı Ak Kadınlara Teşekkür Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci İse Kadınların Kültürümüzde De Çok Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu İfade Ederek Her Zaman Olduğu Gibi Yerel Seçimlerde De Canla Başla Çalışacaklarını Vurguladı.