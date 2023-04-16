Seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Fırat Görgel, AK Kadrolar olarak seçime hazır olduklarını vurgularken, “İnşallah 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti olarak milletimizden aldığımız güçle yeniden iktidara gelerek, Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Teşkilat olarak tam kadro sahada olan ve özellikle ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak adına çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Başkan Fırat Görgel öncülüğündeki AK Parti İl Teşkilatı, mesaisini aralıksız olarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayları başta olmak üzere bir bütün halinde kentin dört bir yanında vatandaşlarla gönül köprüsü kuran AK Parti, diğer yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu için seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor.

“SAHADA MİLLETİMİZLE BİRLİKTEYİZ”

Bu kapsamda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Sahada vatandaşlarla birlikte olduklarını vurgulayan Görgel, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Malum olduğu üzere 6 Şubat günü Türkiye’yi yasa boğan depremler yaşadık. Kadim şehrimizin merkez üssü olduğu depremler 11 ilimizi etkilerken, binlerce vatandaşımız şehit oldu. Öncelikle depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, yaralanan ve evlerini kaybeden vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek istiyorum. Tabii meydana gelen depremler sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde devlet olarak evlerini kaybeden vatandaşlarımızın yeniden evlerine kavuşabilmesi adına çalışmalar başlatıldı. Bizlerde gerek milletvekili adaylarımızla gerekse de teşkilat mensuplarımızla sahada vatandaşlarımızla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine milletimizle beraberiz. Depremin yaralarını sarmak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz.

“BİR HAYALİ BERABER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve şehrimizi hep birlikte ayağa kaldırmak. Diğer taraftan da bilindiği üzere 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçim var. Liderimizin açıkladığı vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günün her anında her saatinde milletimizle birlikteyiz. AK Parti olarak seçime dün de olduğu gibi bugün de hazırız. Ama tabi ki çalışmadan, başarının gelmesi de mümkün değil. Biz Kahramanmaraş’ta elimizden gelen tüm gayretle, cumhurbaşkanımıza olabildiğimiz bütün desteği sağlamak ve kendisinin yükünü almakla ilgili bütün gayretimizi göstereceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna Kahramanmaraş’tan güçlü bir destek vererek, bu hayali hep birlikte gerçekleştireceğiz ve Cumhur İttifakı iktidarını güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Buna yürekten inanıyorum.”