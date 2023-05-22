14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçim sonuçlarında Kahramanmaraş’tan 5 milletvekili çıkartan ak parti kadrosu, tekir mahallesinde Vatandaşlar İle Buluşarak Seçim Sürecinde Verdikleri Destekler İçin Teşekkür Etti.

Tekir seçim ofisi önünde gerçekleştirilen programda Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, mahalle başkanına özverili çalışmalarından teşekkür belgesi takdim etti.

Burada açıklamalarda bulunan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, “tekir her zaman olduğu gibi bu süreçte de en çok desteği veren mahallelerimizden olmuştur” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal’da, “28 Mayıs’ta tekir gereken desteği yine gösterecektir” ifadelerini kullandı.

