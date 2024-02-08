AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Ekinözü İlçesine gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Ekinözü içmelerinin turizm potansiyelinin arttırılması için planlanan yatırım çalışmalarını yerinde incelemek ve bilgi almak üzere ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise, İçmeler ile ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz diyerek incelemelerde bulunmak amacı ile buradaydık ifadelerini kullandı.