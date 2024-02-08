"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kentin dünyaya açılan penceresi Aksu TV, afetzede olmanın yanı sıra bölgenin de sesi olma görevlerini sürdürdü.

Canlı yayınlarla bölgede gelişmeleri aktaran Aksu TV özveriyle görevini yerine getirdi.

Deprem anını sosyal medya hesaplarından duyurduklarını, gün ağarmaya başlayınca da felaketin büyüklüğünün ortaya çıktığını söyleyen Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür, şunları aktardı.

"Bizlerin de yakınları, sevdikleri, dostları enkaz altındaydı. Bir yandan onlara yardım etme çabası vardı diğer yandan şehrin bize çok fazla ihtiyacı vardı. Bu refleksi hızlı bir şekilde almamız gerekiyordu. Stüdyomuz zarar gördüğü için merkezdeki binada internet ve elektrik olmadığı için ilk etapta televizyondan yayın yapamadık. Sadece sosyal medya kanallarımızdan yoğun bir şekilde yaşanan depremin büyüklüğünü ve yardım çağrılarını gerçekleştirdik. Bizim acilen geri yayına dönmemiz gerekiyordu çünkü halkın bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı. Bu nedenle bir yandan sevdiklerimize ulaşma çabası diğer yandan vatandaşlarımızı ve ülkeyi şehrin tek ekranı olarak bilgilendirme çabamız vardı. Yoğun mücadele verdik lakin acı bir tabloydu, bu tabloyu Rabb'im bir daha kimseye yaşatmasın temennisinde bulunuyorum."

Bu zorlu süreçte birer depremzede olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı ise bugünlere gelmenin pek kolay olmadığını belirtti.